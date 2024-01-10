Глава ИИХФ Тардиф: «Мы уважаем российские сборные. Но в деле Федотова мы хотели бы получить такое же уважение в ответ. Примите правила»

Президент ИИХФ отреагировал на слова об уважительном отношении к России.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) заявил: «ИИХФ уважает сборную России. Пренебрежения никогда не было и не будет, я надеюсь».

«Правильно, Международная федерация всегда уважает российские сборные. Но в деле мы хотели бы получить такое же уважение в ответ. Примите правила ИИХФ», – сказал .

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала в регистрации контракта с голкипером Федотовым из‑за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией». Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.

ФХР направила в апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь продолжил играть, несмотря на дисквалификацию.