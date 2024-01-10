Глава ИИХФ Тардиф: «Мы уважаем российские сборные. Но в деле Федотова мы хотели бы получить такое же уважение в ответ. Примите правила»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ отреагировал на слова об уважительном отношении к России.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка заявил: «ИИХФ уважает сборную России. Пренебрежения никогда не было и не будет, я надеюсь».

«Правильно, Международная федерация всегда уважает российские сборные. Но в деле Ивана Федотова мы хотели бы получить такое же уважение в ответ. Примите правила ИИХФ», – сказал Люк Тардиф.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала ЦСКА в регистрации контракта с голкипером Федотовым из‑за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией». Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.

ФХР направила в ИИХФ апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь продолжил играть, несмотря на дисквалификацию.

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8 комментариев
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ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии из чувства глубокого уважения
+16
-4
+12
а в чем состоит уважение российских сборных?
+12
-3
+9
Мы вас отстранили ото всюду, даже молодёжь и юниоров. Проявите и вы уважение. 🤣

Интересно, он сам понимает как абсурдно это звучит?
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0
+4
Двуличная чепуха.
+6
-3
+3
Странные ребята там. С мазохистскими наклонностями. Если нарушили правила по Федотову, так выдавайте наказание в виде исключения фхр из иихф. Если не выдаете, то о чем вы ноете?
+1
0
+1
Плохо понятно высказывание Тардифа. Если ИИХФ отбирает вдруг проведение чемпионата мира (много лет ранее определённого); исключает из состава Евротура; не допускает на чемпионат мира (старшего возраста) - и всё по политическим мотивам, то это нормально и уважительно. И соблюдение всех правил? А если клуб страны нарушил что-то - тогда неуважение. НХЛ то по Федотову и не очень оспаривает - его нарушение контракта. Кто и кого не уважает?
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Ответ Карел Гот
ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии из чувства глубокого уважения
Скорее с чувством глубокого уважения
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