Глава ИИХФ Тардиф: «Мы уважаем российские сборные. Но в деле Федотова мы хотели бы получить такое же уважение в ответ. Примите правила»
Президент ИИХФ отреагировал на слова об уважительном отношении к России.
Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка заявил: «ИИХФ уважает сборную России. Пренебрежения никогда не было и не будет, я надеюсь».
«Правильно, Международная федерация всегда уважает российские сборные. Но в деле Ивана Федотова мы хотели бы получить такое же уважение в ответ. Примите правила ИИХФ», – сказал Люк Тардиф.
Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала ЦСКА в регистрации контракта с голкипером Федотовым из‑за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией». Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.
ФХР направила в ИИХФ апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь продолжил играть, несмотря на дисквалификацию.
Интересно, он сам понимает как абсурдно это звучит?