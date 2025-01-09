Кожевников о бане России: «Как Трамп скажет, так и будет. Тардиф ни на что не влияет, просто хочет «лизнуть» у кого надо, шут гороховый»

Александр Кожевников прокомментировал слова главы ИИХФ Люка Тардифа.

Президент ИИХФ так высказался по поводу возможного возвращения сборных России на международные турниры: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее, ее не хватает на всех турнирах. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца».

«Да все это болтовня! Зачем мы вообще обращаем внимание на Тардифа ? Он никто и звать его никак, просто шут гороховый.

Как Трамп скажет, так и будет, а Тардиф ни на что не влияет. Просто чувствует, что необходимо меняться, а поэтому хочет «лизнуть» у кого надо.

Он сначала рубил все, теперь ждет возвращения России. А завтра опять начнет другое заявлять», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .