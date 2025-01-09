Кожевников о бане России: «Как Трамп скажет, так и будет. Тардиф ни на что не влияет, просто хочет «лизнуть» у кого надо, шут гороховый»
Александр Кожевников прокомментировал слова главы ИИХФ Люка Тардифа.
Президент ИИХФ так высказался по поводу возможного возвращения сборных России на международные турниры: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее, ее не хватает на всех турнирах. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца».
«Да все это болтовня! Зачем мы вообще обращаем внимание на Тардифа? Он никто и звать его никак, просто шут гороховый.
Как Трамп скажет, так и будет, а Тардиф ни на что не влияет. Просто чувствует, что необходимо меняться, а поэтому хочет «лизнуть» у кого надо.
Он сначала рубил все, теперь ждет возвращения России. А завтра опять начнет другое заявлять», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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