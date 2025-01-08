Рябыкин про слова Тардифа о сборной России: «Говорит не о безопасности, а о возвращении, уже плюс. В Канаде и Франции намечаются перестановки на вершине политики, поэтому он меняет пластинку, наверное»
– Президент ИИХФ Люк Тардиф накануне дал понять, что его организация подумывает о возвращении сборных России на мировую арену. Верим?
– Тут вопрос не веры, а работы внутри нашего хоккея и нашей страны. У ИИХФ семь пятниц на неделе, планы постоянно меняются. В конце концов формально нас отстранили из-за байки о какой-то безопасности, а не из-за СВО.
Самое главное, чтобы внутри нашего хоккея шло развитие – только в этом случае будем готовы к возвращению. А постоянная болтовня от ИИХФ нас от этого развития может лишь отвлекать.
– Как оцениваете вероятность возвращения России?
– Все зависит от политики. Я так понимаю, что Тардиф, как франкоканадец, тесно связан с Канадой и Францией, первой и отнюдь не последней странами в мировом хоккее.
В этих странах вроде бы намечаются кадровые перестановки на вершине политики, поэтому, наверное, Тардиф потихоньку меняет пластинку.
Посмотрим, как все будет развиваться. Но по крайней мере Тардиф говорит уже не о безопасности, а о нашем возвращении. Это уже плюс, – сказал экс-главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
Глава ИИХФ Тардиф: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать»
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