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Артюхин про слова Тардифа о сборной России и безопасности: «Очередные отмазки. Как показал МЧМ, без нас другие команды тормозят в развитии»

Евгений Артюхин высказался об отстранении России от турниров.

«Тардиф говорит, что ИИХФ не может допустить Россию на международные соревнования из-за рисков безопасности? Можно только развести руками.

Это очередные отмазки. К сожалению, пока ситуация не меняется. Как показал молодежный чемпионат мира, без нас другие команды тормозят в развитии», – заявил бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин. 

Глава ИИХФ Тардиф: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoЛюк Тардиф
logoИИХФ
logoЕвгений Артюхин
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
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