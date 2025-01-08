Артюхин про слова Тардифа о сборной России и безопасности: «Очередные отмазки. Как показал МЧМ, без нас другие команды тормозят в развитии»
Евгений Артюхин высказался об отстранении России от турниров.
«Тардиф говорит, что ИИХФ не может допустить Россию на международные соревнования из-за рисков безопасности? Можно только развести руками.
Это очередные отмазки. К сожалению, пока ситуация не меняется. Как показал молодежный чемпионат мира, без нас другие команды тормозят в развитии», – заявил бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.
Глава ИИХФ Тардиф: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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