Васильев о Гашеке: «Играл в России, жил припеваючи, хорошо зарабатывал. Никто зла ему тут не делал. Его заявления говорят, что он подвержен пропаганде Запада против всего русского»

Дмитрий Васильев отреагировал на критику России со стороны Доминика Гашека.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» вновь выступил с критикой возможного возвращения сборных России на международные турниры.

«Жалко Гашека, он нездоров. Его обуревают злоба, ненависть ко всему русскому. Непонятно, откуда в Гашеке это появилось. Он играл в России, жил припеваючи тут, хорошо зарабатывал, и болельщики любили его здесь. Никто зла ему не делал в России.

Заявления Гашека говорят о том, что он мало информирован и подвержен пропаганде Запада против всего русского. Могу сказать про Гашека так: доктор на больных не обижаетсяу», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Доминик Гашек: «Каждое публичное появление россиян – это реклама действий страны. В то же время многие российские спортсмены заслуживают нашей помощи»