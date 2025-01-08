Васильев о Гашеке: «Играл в России, жил припеваючи, хорошо зарабатывал. Никто зла ему тут не делал. Его заявления говорят, что он подвержен пропаганде Запада против всего русского»
Ранее бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» вновь выступил с критикой возможного возвращения сборных России на международные турниры.
«Жалко Гашека, он нездоров. Его обуревают злоба, ненависть ко всему русскому. Непонятно, откуда в Гашеке это появилось. Он играл в России, жил припеваючи тут, хорошо зарабатывал, и болельщики любили его здесь. Никто зла ему не делал в России.
Заявления Гашека говорят о том, что он мало информирован и подвержен пропаганде Запада против всего русского. Могу сказать про Гашека так: доктор на больных не обижаетсяу», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Доминик Гашек: «Каждое публичное появление россиян – это реклама действий страны. В то же время многие российские спортсмены заслуживают нашей помощи»
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