Рыбин о сборной: «Наше возвращение на международную арену будет зависеть от Трампа. С его приходом произойдет потепление в отношениях, может. Хотелось бы в это верить»

Максим Рыбин высказался об условии допуска России на международные турниры.

– Надо, чтобы в 2025 году команды КХЛ были зрелищными, результативными и радовали болельщиков искрометной и красивой игрой.

– Вы ждете возвращения российской сборной на международную арену?

– Безусловно. Хочется, чтобы в 2025 году весь российский спорт вернулся на международную арену.

– Допуск пловцов – сигнал остальным федерациям?

– А под каким флагом они выступали? Не все руководители отдельного вида спорта готовы выступать без триколора. Правильно это или неправильно – сказать не могу. Для кого-то это смысл всей жизни, а кто-то может выступать под нейтральным флагом.

Не могу никого осуждать, не могу оправдывать. Наше возвращение на международную арену будет зависеть от Трампа . Возможно, с его приходом произойдет какое-то потепление в отношениях.

Честно скажу, хотелось бы в это верить, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

Максим Рыбин: «Для хоккея и спорта жду окончания СВО, чтобы мы могли представлять страну. Этого я бы очень хотел. Чтобы наступил мир»