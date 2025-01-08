Рыбин о сборной: «Наше возвращение на международную арену будет зависеть от Трампа. С его приходом произойдет потепление в отношениях, может. Хотелось бы в это верить»
– Надо, чтобы в 2025 году команды КХЛ были зрелищными, результативными и радовали болельщиков искрометной и красивой игрой.
– Вы ждете возвращения российской сборной на международную арену?
– Безусловно. Хочется, чтобы в 2025 году весь российский спорт вернулся на международную арену.
– Допуск пловцов – сигнал остальным федерациям?
– А под каким флагом они выступали? Не все руководители отдельного вида спорта готовы выступать без триколора. Правильно это или неправильно – сказать не могу. Для кого-то это смысл всей жизни, а кто-то может выступать под нейтральным флагом.
Не могу никого осуждать, не могу оправдывать. Наше возвращение на международную арену будет зависеть от Трампа. Возможно, с его приходом произойдет какое-то потепление в отношениях.
Честно скажу, хотелось бы в это верить, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Максим Рыбин: «Для хоккея и спорта жду окончания СВО, чтобы мы могли представлять страну. Этого я бы очень хотел. Чтобы наступил мир»
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