Бедард набрал очки в 8-м матче подряд. У 19-летнего форварда «Чикаго» 11+26 в 41 игре сезона
Коннор Бедард продлил результативную серию до 8 матчей.
19-летний нападающий «Чикаго» набрал 2 (1+1) балла в игре НХЛ против «Колорадо» (3:1).
Канадец набрал очки в 8-м матче подряд. В рамках этой серии на его счету 4 гола и 7 передач.
Коннор Бедард является лучшим бомбардиром «Блэкхокс» в нынешнем сезоне. Он набрал 37 (11+26) очков при полезности «минус 16» в 41 матче.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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