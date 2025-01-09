Бедард набрал очки в 8-м матче подряд. У 19-летнего форварда «Чикаго» 11+26 в 41 игре сезона

Коннор Бедард продлил результативную серию до 8 матчей.

19-летний нападающий «Чикаго » набрал 2 (1+1) балла в игре НХЛ против «Колорадо» (3:1).

Канадец набрал очки в 8-м матче подряд. В рамках этой серии на его счету 4 гола и 7 передач.

Коннор Бедард является лучшим бомбардиром «Блэкхокс» в нынешнем сезоне. Он набрал 37 (11+26) очков при полезности «минус 16» в 41 матче.