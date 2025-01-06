Бедард набрал очки в 7-м матче подряд. У форварда «Чикаго» 35 очков в 40 матчах сезона НХЛ
Коннор Бедард продлил результативную серию до семи матчей.
Нападающий «Чикаго» сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:6).
Канадец набрал очки в седьмой игре подряд. В рамках этой серии на его счету 3 гола и 6 передач.
Коннор Бедард является лучшим бомбардиром «Блэкхокс» в нынешнем сезоне, имея в активе 35 (10+25) очков при полезности «минус 18» в 40 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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