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Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин – 41-й, Макдэвид – 5-й, Кросби – 14-й, Бедард – 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News)

The Hockey News опубликовал топ-100 самых влиятельных людей в хоккее на 2025 год.

Первое место занял комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин – 41-е.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, занимающий 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, не вошел в список.

1. Гэри Беттмэн (комиссионер НХЛ)

2. Марти Уолш (глава профсоюза игроков НХЛ)

3. Билл Дэйли (заместитель комиссара НХЛ)

4. Джереми Джейкобс (владелец «Бостона»)

5. Коннор Макдэвид (хоккеист «Эдмонтона»)

6. Мюррей Эдвардс (совладелец «Калгари»)

7. Крэйг Липолд (владелец «Миннесоты»)

8. Тед Леонсис (владелец «Вашингтона»)

9. Остон Мэттьюс (хоккеист «Торонто»)

10. Дон Михан (агент)

11. Люк Тардиф (глава ИИХФ)

...14. Сидни Кросби (хоккеист «Питтсбурга») 

...30. Митч Марнер (хоккеист «Торонто»)

...35. Стив Айзерман (генменеджер «Детройта»)

...41. Игорь Шестеркин (хоккеист «Рейнджерс»)

...43. Лу Ламорелло (генменеджер «Айлендерс»)

44. Джо Сакик (президент по хоккейным операциям «Колорадо»)

...46. Брендан Шенахан (президент «Торонто») 

...58. Нэтан Маккиннон (хоккеист «Колорадо»)

...62. Уэйн Гретцки (лучший снайпер в истории НХЛ, аналитик TNT)

...65. Билл Зито (генменеджер «Флориды»)

...83. Марк-Андре Флери (хоккеист «Миннесоты»)

...88. Куинн Хьюз (хоккеист «Ванкувера») 

...94. Брюс Кэссиди (тренер «Вегаса»)

...99. Коннор Бедард (хоккеист «Чикаго»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
logoГэри Беттмэн
logoКуинн Хьюз
logoОстон Мэттьюс
logoКоннор Бедард
logoТоронто
logoСтив Айзерман
logoБилл Дэйли
logoВашингтон
Крэйг Липолд
logoВанкувер
logoКоннор Макдэвид
logoПиттсбург
logoБрендан Шенахан
logoФлорида
logoМитч Марнер
logoКалгари
logoИИХФ
logoЛу Ламорелло
logoВегас
logoМарк-Андре Флери
logoИгорь Шестеркин
logoДетройт
logoМарти Уолш
logoАссоциация игроков НХЛ
logoБостон
logoАйлендерс
logoДжо Сакик
logoЧикаго
logoБилл Зито
logoРейнджерс
logoМиннесота
logoСидни Кросби
logoЛюк Тардиф
logoДжереми Джейкобс
logoНэтан Маккиннон
logoАлександр Овечкин
logoЭдмонтон
рейтинги
logoБрюс Кэссиди
logoУэйн Гретцки
logoТед Леонсис
logoКолорадо
logoНХЛ
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