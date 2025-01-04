Бедард обошел Кэйна по очкам за «Чикаго» в возрасте до 20 лет – 95 в 107 играх против 94 в 99. Лишь у Ольчика больше – 129 в 149
Коннор Бедард обошел Патрика Кэйна по очкам за «Чикаго» в возрасте до 20 лет .
Форвард «Блэкхокс» сделал результативную передачу в матче с «Монреалем» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне на счету 19-летнего канадца стало 34 (10+24) очка в 39 играх при полезности «минус 18».
В целом за карьеру в лиге – 95 (32+63) баллов в 107 матчах при полезности «минус 62».
Бедард обошел Патрика Кэйна (94 очка в 99 играх, 29+65, «минус 3») в списке лучших бомбардиров в истории команды в возрасте до 20 лет.
Теперь Коннор единолично занимает 2-е место в списке, лидирует Эдди Ольчик (129 в 149, 49+80, «плюс 14»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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