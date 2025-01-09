Яковлев будет получать 65 млн рублей в год по новому контракту с «Металлургом» («СЭ»)
Зарплата Егора Яковлева по новому контракту с «Металлургом» – 65 млн рублей в год.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
На прошлой неделе 33-летний капитан уральцев продлил соглашение с клубом до 31 мая 2027 года. Яковлев проводит 6-й сезон в «Металлурге».
В 38 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ на счету защитника 3 голевые передачи при полезности «минус 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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