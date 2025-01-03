«Металлург» продлил контракты с Яковлевым и Маклюковым до 2027 года
Егор Яковлев и Алексей Маклюков продлили контракты с «Металлургом».
Новые соглашения защитников с магнитогорским клубом рассчитаны до 31 мая 2027 года.
31-летний Маклюков проводит четвертый сезон в команде. В его активе 8 (1+7) очков в 40 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ при нейтральной полезности и среднем игровом времени 17:11.
33-летний Яковлев является капитаном «Металлурга». Это его шестой год в клубе. В нынешнем сезоне у него 3 (0+3) очка в 36 играх за 15:24 в среднем на льду.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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