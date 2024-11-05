«Разин душит Яковлева и просто унижает его при всех». Шевченко о главном тренере «Металлурга»

Алексей Шевченко высказался об отношении Андрея Разина к Егору Яковлеву.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 33-летний защитник магнитогорского клуба сделал 1 результативную передачу в 22 матчах.

«Он его душит. Давайте будем честными. Разин душит сейчас Яковлева и унижает его при всех. Говорил же я, мирись с Яковлевым, договорись с ним.

Не захотел, там были прохладные отношения весь [прошлый] сезон. И он [Разин] выиграл. Подумал, что и на второй год то же самое будет. Не будет, не бывает такого в спорте», – сказал журналист Алексей Шевченко .

Разин о Яковлеве на лавке «Металлурга»: «Хотел показать, что их взгляд на хоккей отличается от нашего. Егор еще хочет играть. Это была экскурсия для него»