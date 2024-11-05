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  • «Разин душит Яковлева и просто унижает его при всех». Шевченко о главном тренере «Металлурга»
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«Разин душит Яковлева и просто унижает его при всех». Шевченко о главном тренере «Металлурга»

Алексей Шевченко высказался об отношении Андрея Разина к Егору Яковлеву.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 33-летний защитник магнитогорского клуба сделал 1 результативную передачу в 22 матчах. 

«Он его душит. Давайте будем честными. Разин душит сейчас Яковлева и унижает его при всех. Говорил же я, мирись с Яковлевым, договорись с ним. 

Не захотел, там были прохладные отношения весь [прошлый] сезон. И он [Разин] выиграл. Подумал, что и на второй год то же самое будет. Не будет, не бывает такого в спорте», – сказал журналист Алексей Шевченко

Разин о Яковлеве на лавке «Металлурга»: «Хотел показать, что их взгляд на хоккей отличается от нашего. Егор еще хочет играть. Это была экскурсия для него»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «СЭ Хоккейный»
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoЕгор Яковлев
logoАлексей Шевченко
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