Яковлев о 7:0 с ЦСКА: «Сегодня «Металлург» прорвало, многое получилось. Здорово, что много забили, эта уверенность нам пригодится»

Егор Яковлев высказался о разгромной победе «Металлурга» над ЦСКА (7:0).

Магнитогорцы после победы над армейцами (7:0) в Москве вошли в зону плей-офф на Востоке.

«Да, матч был достаточно насыщенным и интересным. Сегодня прорвало, многое получилось. Здорово, что забили много голов. Но нам где-то не хватало уверенности.

Плюс ребята многие забили, которые до этого не могли отличиться. Хорошо, что набрали очки. Эта уверенность нам пригодится, поможет всем ребятам. Большинство сработало. Так что сегодня сплошные плюсы.

Дальше серьезный соперник. Хорошо, что играем именно со «Спартаком». Все ребята понимают, что соперник серьезный, поэтому будут настраиваться максимально на эту игру», – сказал капитан «Металлурга».

«Обтекаю. Такого позора не припомню». «Металлург» в Москве просто вынес ЦСКА – 7:0!