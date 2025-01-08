Борис Майоров: «НХЛ – пример для ИИХФ. Не смотрят на паспорт, 70 россиян играет – и ничего, никаких эксцессов. Все следят за Овечкиным – побьет рекорд Гретцки или нет»

Борис Майоров поставил НХЛ в пример ИИХФ.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились . Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать».

Сборные России и Беларуси были отстранены от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

«В той же НХЛ 70 россиян играет – и ничего. Нет никаких эксцессов, по части безопасности вопросов нет. Все следят за Овечкиным – побьет рекорд Гретцки или нет. Американские скауты приезжают сюда, чтобы посмотреть Демидова в деле. Все в порядке, все спокойно.

НХЛ – своего рода пример для ИИХФ, там не обращают внимание на паспорт. А тут, видите ли, с безопасностью проблемы, все может обернуться трагедией», – сказал двукратный олимпийский чемпион.