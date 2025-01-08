Борис Майоров: «НХЛ – пример для ИИХФ. Не смотрят на паспорт, 70 россиян играет – и ничего, никаких эксцессов. Все следят за Овечкиным – побьет рекорд Гретцки или нет»
Борис Майоров поставил НХЛ в пример ИИХФ.
Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать».
Сборные России и Беларуси были отстранены от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.
«В той же НХЛ 70 россиян играет – и ничего. Нет никаких эксцессов, по части безопасности вопросов нет. Все следят за Овечкиным – побьет рекорд Гретцки или нет. Американские скауты приезжают сюда, чтобы посмотреть Демидова в деле. Все в порядке, все спокойно.
НХЛ – своего рода пример для ИИХФ, там не обращают внимание на паспорт. А тут, видите ли, с безопасностью проблемы, все может обернуться трагедией», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем