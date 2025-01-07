Депутат Свищев о словах Тардифа: «Начни с простого – допусти молодежку. Есть антироссийское лобби, но все основные игроки в хоккее за то, чтобы вернуть Россию»
Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу возможного возвращения сборных России и Беларуси: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать».
«Хотелось бы верить его словам, и было бы неплохо, если бы он подтвердил их делами. Если он хочет нас вернуть, то это в его силах. Конечно, есть антироссийское лобби, но в принципе все основные игроки в хоккее за то, чтобы вернуть Россию как можно скорее.
Россия – это интриги в играх в хорошем смысле этого слова, возможности, спонсоры. Поэтому для Международной федерации хоккея это реально решение многих проблем. Легче победить проукраинское лобби, откреститься от политики и заниматься развитием хоккея на мировом уровне.
Надо, чтобы коллеги посмотрели на другие федерации, которые уже допустили наши команды к участию.
Но есть один нюанс: до сих пор существует рекомендация МОК не допускать наши команды к международным стартам в командных видах спорта. Надо посмотреть на пловцов наших: они участвовали в командой эстафете, и никаких не было проблем.
Если Тардиф искренне это заявляет, тогда пусть сделает что-то. Начни с простого – допусти нашу молодежку, и вперед!» – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
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