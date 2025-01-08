Депутат Журова: «Олимпиада многое потеряет без наших хоккеистов. Американские и канадские болельщики могли бы повысказывать мнение в пользу нашего допуска. ИИХФ может прислушаться»

Светлана Журова считает, что Олимпиада многое потеряет без хоккеистов из России.

Она также высказалась о заявлении FIS.

Ранее в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщили , что россияне не будут приглашены к участию в чемпионате мира-2025.

«Сложно было ожидать, что FIS допустит сейчас российских спортсменов, учитывая, какие там антироссийские настроения. Они последовательны в своей позиции.

Пока из зимних видов спорта позитивно настроен к нам только Международный союз конькобежцев (ISU). Может, еще и бобслей скоро допустят, в этом виде спорта у нас тоже хорошие отношения с международной федерацией.

Конечно, очень хотелось бы, чтобы наших хоккеистов допустили на Олимпиаду. Без них олимпийский турнир многое потеряет. Я считаю, что американские и канадские болельщики могли бы активно повысказывать свое мнение в пользу нашего допуска. И это могло бы помочь нам, Международная федерация хоккея может прислушаться.

Я видела несколько роликов, где американцы говорят, что ждут сборную России по хоккею на Олимпиаде. Они уже в восторге от того, из каких звезд НХЛ будет сформирована российская команда», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова .