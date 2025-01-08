«Надо выкручивать руки ИИХФ по полной. Возвращение России и Беларуси неизбежно, встречи «Красной машины» с США и Канадой вызывают интерес во всем мире». Дементьев призвал к диалогу с позиции силы

Алексей Дементьев считает, что Россия должна вести диалог с ИИХФ с позиции силы.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее , ее не хватает на всех турнирах. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца».

Сборные России и Беларуси были отстранены от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

«В отсутствие россиян ИИХФ лишается целого ряда важнейших матчей. Да, например, противостояние Швеции и Финляндии привлекает внимание. Но какой охват может дать 10-миллионная Швеция и 5-миллионная Финляндия?

А встречи «красной машины» с США и Канадой вызывают интерес во всем мире. Соответственно, появляется возможность дороже продавать рекламное время на ТВ. Возрастает интерес со стороны спонсоров.

Стоит настаивать на всех возможных преференциях, в том числе на возвращении флага и гимна. Также надо требовать введения россиян в состав правления ИИХФ, причем не чисто номинальное. Я бы даже поднял вопрос о компенсации финансовых потерь ФХР.

Нужно понимать, что в переговорном процессе именно международная федерация будет находиться в цейтноте. Деваться ей некуда. Возвращение России и Беларуси неизбежно. А раз так, необходимо выкручивать им руки по полной программе», – сказал агент и хоккейный эксперт.