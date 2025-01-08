Александр Мостовой: «Мало верю, что сборная России по хоккею сможет выступить на Олимпиаде. Есть причины, по которым нас не допускают, не будь их – давно бы уже играли»

Александр Мостовой высказался о возможном допуске российских хоккеистов на ОИ.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ранее так высказался по поводу возможного возвращения сборных России на международные турниры: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее, ее не хватает на всех турнирах. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца».

«Честно говоря, мало верю в то, что сборная России сможет выступить на Олимпиаде. Есть причины, по которым нас не допускают, не будь их – давно бы уже играли.

Видим, что в отдельных видах спорта подвижки есть, но это индивидуальные спортсмены. А вот в командных проблематично – там 25 человек только спортсменов, плюс еще столько же персонала и тренеров. Это то, что роднит хоккей с футболом.

Поэтому сомневаюсь, что будет положительное решение», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой .

Глава ИИХФ Тардиф: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать»