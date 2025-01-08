Плющев про топ-100 влиятельных людей в хоккее: «Овечкин – мастер, приближается к рекорду Гретцки. Все понимают, кто есть кто. К русским у них сейчас субъективное отношение»

Владимир Плющев высказался о списке самых влиятельных людей в хоккее.

The Hockey News не включил Александра Овечкина в топ-100 самых влиятельных людей в хоккее на 2025 год.

Единственным россиянином в рейтинге стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (41-е место).

«Спрогнозировать, какие они рейтинги делают и кто этим занимается, очень сложно. Они руководствуются сугубо своими принципами, канонами, и говорить, насколько справедлив этот список, – бесполезное дело.

То, что Саша – мастер, это безусловно, он уже приближается к рекорду Гретцки . А то, какие они делают прогнозы, – это их внутренняя кухня, которую сложно понять, точно так же, как и трудно понять, когда они выставляют игроков на драфты, под какими номерами, что на это влияет и так далее.

Особенно расстраиваться не надо, так как все прекрасно понимают, кто есть кто и какое вложение сделал. К русским у них сейчас отношение определенное – субъективное, так что в этом ничего удивительного нет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин – 41-й, Макдэвид – 5-й, Кросби – 14-й, Бедард – 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News)