Агент Овечкина: «Саша должен быть в топ-100 самых влиятельных людей в хоккее. Тут без вопросов»

Агент Александра Овечкина высказался о списке самых влиятельных людей в хоккее.

The Hockey News не включил Овечкина в топ-100 самых влиятельных людей в хоккее на 2025 год.

«Уверен, что Александр должен быть в списке топ-100 самых влиятельных людей в хоккее. Почему так решили? Лучше вам позвонить и спросить у них. Это будет интереснее, чем мой комментарий.

Но мое мнение, что Саша, безусловно, должен быть в этом списке. Тут без вопросов», – сказал агент Глеб Чистяков.

Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин – 41-й, Макдэвид – 5-й, Кросби – 14-й, Бедард – 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News)