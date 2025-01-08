Максим Сушинский: «Овечкин будет выше Кросби в истории, даже если не побьет рекорд Гретцки»
Максим Сушинский поделился мнением об Александре Овечкине и Сидни Кросби.
«Для меня и Кросби, и Овечкин заслуживают называться лучшим игроком XXI века.
Думаю, что даже если Александр не побьет рекорд Гретцки, то в истории все равно будет стоять выше Сидни. Если побьет, то тут даже обсуждать нечего», – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (872 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
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