Максим Сушинский: «Овечкин будет выше Кросби в истории, даже если не побьет рекорд Гретцки»

Максим Сушинский поделился мнением об Александре Овечкине и Сидни Кросби.

«Для меня и Кросби, и Овечкин заслуживают называться лучшим игроком XXI века.

Думаю, что даже если Александр не побьет рекорд Гретцки, то в истории все равно будет стоять выше Сидни . Если побьет, то тут даже обсуждать нечего», – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (872 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й