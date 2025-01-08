Фетисов про топ-100 влиятельных людей в хоккее: «Овечкин забивает, Панарин играет, Кучеров всех восхищает. The Hockey News – профессиональное издание, но такой выбор удивляет»

Вячеслав Фетисов высказался о списке самых влиятельных людей в хоккее.

Единственным россиянином в рейтинге The Hockey News на 2025 год стал вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин (41-е место).

– Овечкин забивает, Панарин играет, Кучеров всех восхищает. The Hockey News – профессиональное издание, но такой выбор удивляет.

Глупостей много происходит...

– Сколько российских хоккеистов должно быть в рейтинге?

– Все 100! – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин – 41-й, Макдэвид – 5-й, Кросби – 14-й, Бедард – 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News)