Фетисов про топ-100 влиятельных людей в хоккее: «Овечкин забивает, Панарин играет, Кучеров всех восхищает. The Hockey News – профессиональное издание, но такой выбор удивляет»
Вячеслав Фетисов высказался о списке самых влиятельных людей в хоккее.
Единственным россиянином в рейтинге The Hockey News на 2025 год стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (41-е место).
– Овечкин забивает, Панарин играет, Кучеров всех восхищает. The Hockey News – профессиональное издание, но такой выбор удивляет.
Глупостей много происходит...
– Сколько российских хоккеистов должно быть в рейтинге?
– Все 100! – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин – 41-й, Макдэвид – 5-й, Кросби – 14-й, Бедард – 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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