Таварес в 15-й раз забил 20 голов за сезон. Он 5-й действующий игрок с таким достижением после Малкина, Кросби, Патрика Кэйна и Овечкина
Джон Таварес достиг отметки 20 голов за сезон в 15-й раз в карьере.
Нападающий «Торонто» набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ против «Филадельфии» (3:2).
Теперь на счету Джона Тавареса 42 (20+22) балла в 41 игре регулярного чемпионата-2024/25.
Он стал пятым действующим игроком, забившим не менее 20 голов за сезон НХЛ 15 или более раз в карьере.
Ранее это удалось Евгению Малкину (15 раз), Сидни Кросби (16), Патрику Кэйну (16) и Александру Овечкину (19).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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