Кузнецов может вернуться в состав СКА 11 февраля – после Матча звезд КХЛ («Матч ТВ»)

Евгений Кузнецов может вернуться в состав СКА 11 февраля.

32‑летний форвард СКА получил повреждение 25 декабря в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.

Сообщалось , что Кузнецову диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму, сотрясение мозга и болевой синдром в области шеи.

«Видимо, Евгений Кузнецов вернется в состав СКА после Матча звезд КХЛ – это будет 11 февраля, когда клуб из Санкт‑Петербурга приедет в Москву на встречу с «Динамо».

Но это будет возможно, если только Кузнецов восстановится на 100 процентов после грязного удара в голову, с которыми лига должна вести суровую и решительную борьбу», - приводит «Матч ТВ » сообщение источника, знакомого с ситуацией.

В текущем сезоне 32‑летний форвард СКА набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах при полезности «+18».

«Удар в голову – сотрясение, был без сознания». Кузнецов травмировался в дерби