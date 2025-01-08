Кузнецов может вернуться в состав СКА 11 февраля – после Матча звезд КХЛ («Матч ТВ»)
32‑летний форвард СКА получил повреждение 25 декабря в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.
Сообщалось, что Кузнецову диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму, сотрясение мозга и болевой синдром в области шеи.
«Видимо, Евгений Кузнецов вернется в состав СКА после Матча звезд КХЛ – это будет 11 февраля, когда клуб из Санкт‑Петербурга приедет в Москву на встречу с «Динамо».
Но это будет возможно, если только Кузнецов восстановится на 100 процентов после грязного удара в голову, с которыми лига должна вести суровую и решительную борьбу», - приводит «Матч ТВ» сообщение источника, знакомого с ситуацией.
В текущем сезоне 32‑летний форвард СКА набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах при полезности «+18».
«Удар в голову – сотрясение, был без сознания». Кузнецов травмировался в дерби
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