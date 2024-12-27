Ротенберг о состоянии Кузнецова: «Слава богу, он помнит, как его зовут. Вот и весь диагноз»

Роман Ротенберг высказался о травме Евгения Кузнецова.

Во втором периоде матча с ЦСКА (5:6) Кузнецов в столкновении с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым получил удар плечом в челюсть, покинул лед и выбыл до конца матча. Позднее появилась информация, что у форварда закрытая черепно‑мозговая травма и сотрясение мозга, а пропустит он минимум два месяца.

– Как себя чувствует Евгений Кузнецов?

– Слава богу, он помнит, как его зовут. Вот и весь диагноз. Если Овечкина ударит нападающий «Рейнджерс» Ремпе в голову, умышленно или неумышленно, что будет дальше?

– Дисквалификация.

– Одна, другая, потом пожизненная. Нам интереснее следить за Овечкиным, а не за Ремпе. Ремпе не соберет стадионы, а Саша соберет, потому что он нам интересен! – сказал главный тренер СКА.