КХЛ не наказала Провольнева за силовой на Кузнецове, несмотря на обращение СКА. Форвард армейцев получил сотрясение
КХЛ не наказала Владислава Провольнева за силовой на Евгении Кузнецове.
32‑летний форвард СКА получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.
Сообщалось, что Кузнецову диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму, сотрясение мозга и болевой синдром в области шеи.
Спортивно-дисциплинарный комитет лиги рассмотрел эпизод после обращения СКА, но принял решение не накладывать санкций, предусмотренных статьей 28 дисциплинарного регламента КХЛ.
Данная статья предусматривает дисквалификацию игрока и/или денежный штраф.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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