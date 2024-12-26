У Кузнецова сотрясение мозга. Форварду СКА рекомендовано «соблюдение покоя, избегать физической и умственной нагрузок, резких движений шеи». («Матч ТВ»)
Стал известен диагноз Евгения Кузнецова после травмы в дерби с ЦСКА.
32‑летний форвард СКА получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.
Как сообщает «Матч ТВ», после обследования невролога Кузнецову поставили диагноз: «Закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга от 25.12.2024 г. Цервикокраниалгия (болевой синдром в области шеи – Спортс’‘)».
Хоккеисту рекомендовано «соблюдение покоя, избегать физической и умственной нагрузок, резких рывковых движений в шейном отделе позвоночника». Кузнецову прописано лечение на месяц и наблюдение у врачей.
«Удар в голову – сотрясение, был без сознания». Кузнецов травмировался в дерби
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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