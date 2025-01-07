Владимир Крикунов: «Ротенберг не назвал журналистов фашистами, а сравнил, и не всех, а некоторых. К Роману цепляются за все подряд. Но никто не пишет, сколько он делает для хоккея»

Владимир Крикунов отреагировал на слова Романа Ротенберга о «фашистах».

На пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) главный тренер СКА в диалоге сказал журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза».

«В последнее время говорят о фразе Романа Ротенберга , который якобы назвал всех журналистов фашистами. Не знаю, для чего эту фразу вырывают из контекста. Ведь он, во-первых, не назвал их, а сравнил, и, во-вторых, не всех, а только некоторых.

Он даже сказал: «Вы приходите на пресс-конференцию, улыбаетесь, здороваетесь, а потом пишите гадости за глаза».

Я читаю некоторые СМИ и удивляюсь, что к Роману цепляются за все подряд. Но почему-то никто не пишет, сколько он делает для хоккея. Для сборной, для СКА, для всего хоккея в Санкт-Петербурге, как развивает детский хоккей, что он привозил детскую команду на Кубок Первого канала, организовал новогодний праздник для детей, играл с ними в хоккей, и это накануне своего матча против ЦСКА.

Таких статей почти нет, видимо, их неинтересно писать, зато всякие гадости выдуманные заходят на ура. Я не сторонник такой жесткой фразы, но и критиковать огульно я тоже не буду», – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов .