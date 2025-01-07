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  • Юдин о словах Ротенберга про фашистов: «Среди спортивных журналистов есть отъявленные иноагенты. Их убогий ум направлен не на созидание, а на то, чтобы найти что-то плохое. Роман все правильно сказал»
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Юдин о словах Ротенберга про фашистов: «Среди спортивных журналистов есть отъявленные иноагенты. Их убогий ум направлен не на созидание, а на то, чтобы найти что-то плохое. Роман все правильно сказал»

Александр Юдин отреагировал на слова Романа Ротенберга о «фашистах».

На пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) главный тренер СКА в диалоге сказал журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза».

«Как оцениваю слова Ротенберга про журналистов-фашистов? Все правильно он сказал. Многие обиделись, но никто не слышал, как на самом деле это было. Ведь Роман говорил не про всех, а только про некоторых.

Многие не в курсе, что у нас и среди спортивных журналистов есть отъявленные иноагенты. Которые поддерживают врагов нашего государства.

Политическими журналистами занялись, а почему спортивные могут творить, что им вздумается? Вот про них и была речь. Их убогий ум направлен не на созидание, не на развитие хоккея, а только на то, чтобы найти что-то плохое хоть в чем-то. А если не нашел, то тогда просто выдумать.

Такие личности – пережитки 90-х, когда так называемая «свободная пресса» на самом деле отрабатывала повестку прозападных олигархов. В спорте такие еще остались, и их надо поскорее искоренять», – заявил бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин.

Федерация спортивных журналистов о словах Ротенберга про фашистов: «Его замечания дискредитируют представителей прессы. Надеемся, КХЛ даст оценку недостойным высказываниям»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoРоман Ротенберг
logoЧемпионат.com
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