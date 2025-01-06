Плющев о Ротенберге: «Cравнивать журналистов и фашистов некорректно. Резкое заявление, слово «фашизм» коробит – слишком много мы заплатили этим чудикам»

Владимир Плющев.

На пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) главный тренер СКА в диалоге сказал журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза» .

«Думаю, в тот момент Роман Борисович был в таких эмоциях, что не смог найти более красочного эпитета.

Да, журналисты не всегда ведут себя корректно, и не только по отношению к Роману Борисовичу и СКА . У меня тоже иногда возникают вопросы к ним, когда у меня берут материалы, а я потом их не могу узнать.

Но все равно я бы не стал так резко и однозначно говорить насчет журналистов, ведь они делают свое дело, пусть и не всегда корректно.

Его заявление очень резкое, тем более слово «фашизм» коробит, и наше поколение, и предыдущие, и последующие будет тоже. Слишком много мы заплатили этим чудикам.

Поэтому сравнивать журналистов и фашистов, конечно, некорректно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .