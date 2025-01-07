Терещенко о словах Тардифа: «Не может принять решение. Но уже хотя бы риторика меняется, говорят, что спорт без России – это не спорт»

Алексей Терещенко прокомментировал слова главы ИИХФ Люка Тардифа.

Президент ИИХФ так высказался по поводу возможного возвращения сборных России на международные турниры: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее, ее не хватает на всех турнирах. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца».

«Это его работа – находить точки соприкосновения. Васильевич [Владимир Крикунов ] правильно сказал : «Тардиф – сопля соплей». Не может принять решение.

Но уже хотя бы риторика меняется, говорят о том, что спорт без России – это не спорт. И приезд представителей «Монреаля » в Санкт-Петербург на Кубок Первого канала тоже о чем-то говорит. Надеюсь, что рано или поздно нас вернут.

Улучшится ли ситуация с приходом к власти в США Трампа? Надеемся, раз про это уже говорят. Возможно, что-то знают. Всегда надо искать позитив», – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

Глава ИИХФ Тардиф: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать»