Терещенко о словах Тардифа: «Не может принять решение. Но уже хотя бы риторика меняется, говорят, что спорт без России – это не спорт»
Президент ИИХФ так высказался по поводу возможного возвращения сборных России на международные турниры: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее, ее не хватает на всех турнирах. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца».
«Это его работа – находить точки соприкосновения. Васильевич [Владимир Крикунов] правильно сказал: «Тардиф – сопля соплей». Не может принять решение.
Но уже хотя бы риторика меняется, говорят о том, что спорт без России – это не спорт. И приезд представителей «Монреаля» в Санкт-Петербург на Кубок Первого канала тоже о чем-то говорит. Надеюсь, что рано или поздно нас вернут.
Улучшится ли ситуация с приходом к власти в США Трампа? Надеемся, раз про это уже говорят. Возможно, что-то знают. Всегда надо искать позитив», – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Глава ИИХФ Тардиф: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать»
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