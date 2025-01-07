Самсонов о Фетисове: «Мог бы стать классным тренером, с таким опытом точно бы получилось. На тренировке он взял шайбу и показал, как нужно делать – это выглядело феноменально»
Сергей Самсонов считает, что Вячеслав Фетисов мог стать тренером.
– Вы застали на Олимпиаде-2002 молодого специалиста Вячеслава Фетисова. Мог бы он стать большим тренером, если бы продолжил идти этим путем?
– Сто процентов – да. У человека с таким опытом и таким имиджем это бы точно получилось. Вот вам просто эпизод.
Готовимся к Олимпиаде, делаем на тренировке упражнение. Кто-то из защитников напортачил. Фетисов свистит, берет шайбу и сам показывает, как это нужно делать.
Задание было не самое простое – и это выглядело феноменально, произвело большое впечатление на ребят.
Он мог бы стать классным тренером, и было бы очень интересно за этим следить. Жалко, что этого не произошло, – сказал бывший нападающий сборной России Сергей Самсонов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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