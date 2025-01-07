Самсонов о Фетисове: «Мог бы стать классным тренером, с таким опытом точно бы получилось. На тренировке он взял шайбу и показал, как нужно делать – это выглядело феноменально»

Сергей Самсонов считает, что Вячеслав Фетисов мог стать тренером.

– Вы застали на Олимпиаде-2002 молодого специалиста Вячеслава Фетисова. Мог бы он стать большим тренером, если бы продолжил идти этим путем?

– Сто процентов – да. У человека с таким опытом и таким имиджем это бы точно получилось. Вот вам просто эпизод.

Готовимся к Олимпиаде, делаем на тренировке упражнение. Кто-то из защитников напортачил. Фетисов свистит, берет шайбу и сам показывает, как это нужно делать.

Задание было не самое простое – и это выглядело феноменально, произвело большое впечатление на ребят.

Он мог бы стать классным тренером, и было бы очень интересно за этим следить. Жалко, что этого не произошло, – сказал бывший нападающий сборной России Сергей Самсонов.