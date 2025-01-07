Майоров о словах Тардифа: «Хочет быть добреньким. Якобы он стремится вернуть Россию, но не получается»

Борис Майоров прокомментировал слова главы ИИХФ Люка Тардифа.

Президент ИИХФ так высказался по поводу возможного возвращения сборных России на международные турниры: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее, ее не хватает на всех турнирах. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца».

«Не очень верю в эти заявления. Абсолютно уверен, что пока СВО не кончится, никакого допуска не будет. Такова на сегодняшний день позиция ИИХФ, которую возглавляет Тардиф.

Более того, недавно состоялся конгресс, на него хотели поехать представители нашего хоккея, но им отказали. О чем тогда можно говорить? Все это просто слова.

Тардиф хочет быть добреньким. Якобы он стремится вернуть Россию, но не получается», – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .

Глава ИИХФ Тардиф: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать»