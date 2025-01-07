Вячеслав Фетисов: «Заявление Тардифа – это отговорка. Можно было пустить мальчишек на МЧМ. Какие риски могли бы быть? Ребята в этом возрасте не думают о политике, хотят играть»

Вячеслав Фетисов прокомментировал высказывание Люка Тардифа.

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу возможного возвращения сборных России и Беларуси: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать» .

«Я не понимаю, о каких рисках говорит Тардиф. Это очень странное заявление, какая-то манипуляция с его стороны. Если ты хочешь видеть Россию, так приглашай, допускай.

Не знаю, какие у него инструменты допуска могут быть сейчас. Я бы хотел ошибаться в этом, но если сейчас в ИИХФ будет голосование по вопросу допуска российских хоккеистов, то допуск точно не будет одобрен. Сам Тардиф принимать решения не может.

Сейчас наши ребята играют в НХЛ бок о бок со с американцами, канадцами, шведами, финнами, представителями других стран, и никакого риска нет. Заявление Тардифа – это отговорка по большому счету.

Если бы нас действительно хотели и могли сейчас вернуть на международные соревнования, Тардиф сказал бы твердо: мы возвращаем. Но он этого не сделал, а выразил лишь какие-то сожаления. Раз ты жалеешь, чего тогда отстранял Россию?

Можно было по крайней мере пустить наших мальчишек на молодежный чемпионат мира в Канаде. Какие риски могли бы быть там? Ребята в этом возрасте не думают о политике, они хотят играть, развиваться – это самое главное», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.