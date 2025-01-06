Владимир Крикунов: «Тардиф – сопля соплей, нет характера. Он не принимает решения самостоятельно. Если будет встреча Трампа с Путиным, тогда многое может поменяться»

Владимир Крикунов упрекнул Люка Тардифа в бесхарактерности.

Президент ИИХФ высказался по поводу возможного возвращения сборных России и Беларуси: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать» .

«Заявление Тардифа – бред собачий. Какими игроками он рискует? Наши хоккеисты играют и в Америке, и в Европе. И ничего, все живы-здоровы.

Ерунду какую-то придумал. Тардиф – сопля соплей. У него нет характера. Что ему скажут сверху, то он и делает. Он не принимает решения в ИИХФ самостоятельно.

Пока ничего хорошего не стоит ждать нашей хоккейной сборной, но посмотрим, что дальше будет. Они же на ходу переобуваются в этих международных федерациях.

Пришел к власти Трамп, и они не знают, в какую сторону прыгнуть. Если будет встреча Трампа с Путиным, тогда многое может поменяться», – сказал Владимир Крикунов.