«Тампа» проиграла 4-й матч подряд и идет 4-й в дивизионе

«Тампа » потерпела сегодня поражение от «Анахайма» (1:4).

«Лайтнинг» проиграли 4-й матч подряд с общим счетом 5:13.

После 37 игр «Тампа» с 42 очками занимает в Атлантическом дивизионе 4-е место, отставая от идущего третьим «Бостона » на 3 балла, при этом у «Брюинс» на 5 матчей больше.