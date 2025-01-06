«Тампа» проиграла 4-й матч подряд и идет 4-й в дивизионе
«Тампа» потерпела сегодня поражение от «Анахайма» (1:4).
«Лайтнинг» проиграли 4-й матч подряд с общим счетом 5:13.
После 37 игр «Тампа» с 42 очками занимает в Атлантическом дивизионе 4-е место, отставая от идущего третьим «Бостона» на 3 балла, при этом у «Брюинс» на 5 матчей больше.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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