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НХЛ. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Каролина» против «Миннесоты», «Коламбус» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» в гостях у «Лос-Анджелеса»

«Вашингтон» примет «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Каролина» сыграет с «Миннесотой», «Коламбус» – с «Сент-Луисом», «Торонто» будет противостоять «Бостону», «Тампа» проведет гостевой матч с «Лос-Анджелесом». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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