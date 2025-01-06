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Кучеров сделал передачу в матче с «Анахаймом», продлив безголевую серию до 3 игр. У него 55 очков в 35 встречах

Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Анахаймом» (1:4).

Форвард «Тампы» набрал 55-е (17+38) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 35 игр. Его безголевая серия продлилась до 3 матчей.

Сегодня за 22:46 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (2:00 – в большинстве) – у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 2».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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