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Вячеслав Фетисов: «У Овечкина нет возраста! Всем нам подает пример и показывает, что стереотипы можно отправить в мусорный ящик»

Вячеслав Фетисов высказался о результативности Александра Овечкина.

«Возраст в голове! А у Овечкина там цель! У Саши есть миссия сегодня. О каком возрасте может идти речь? Никто не считает это, если есть, чем заниматься. А если делать нечего, сидеть на лавке, конечно можно про это рассуждать.

У Овечкина нет возраста! Есть задача, к которой он стремится. Всем нам подает пример и показывает, что стереотипы можно отправить в мусорный ящик», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось забить 22 гола.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВячеслав Фетисов
logoСпорт-Экспресс
logoВашингтон
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