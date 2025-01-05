Овечкин набрал 30 очков в 23 матчах в сезоне НХЛ. Только Хоу достиг этой отметки быстрее среди игроков в возрасте 39+ лет
Александр Овечкин набрал 30 очков в 23 матчах в сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (7:4).
На счету 39-летнего россиянина стало 30 (19+11) очков в 23 играх.
Среди всех игроков в возрасте 39 лет или старше только Горди Хоу быстрее достиг отметки 30 очков за сезон (1968/69, «Детройт», 40 лет, 30 очков в 19 играх, по итогам регулярки – 103 балла в 76 играх, 44+59).
На третьем месте идет Жан Рателль (1979/80, «Бостон», 39 лет, 30 очков в 24 играх, по итогам регулярки – 73 балла в 67 играх, 28+45).
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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