Ковальчук надеется летом сыграть в футбольном матче против Овечкина: «Может, что-нибудь устроим»

Илья Ковальчук надеется сыграть летом в футбол против Александра Овечкина.

Ковальчук 11 сентября принял участие в матче легенд «Спартака», посвященном 10-летнему юбилею спартаковской арены в Тушине. В составе команды главного тренера красно-белых Деяна Станковича хоккеист забил с пенальти.

«Я сказал Егору Титову и Дмитрию Аленичеву, что футбол всегда мне очень нравится, тем более у меня впервые был опыт игры на таком стадионе при таком количестве болельщиков. Это очень круто, мне очень понравилось, и если будут подобные мероприятия, я с удовольствием приму в них участие, если это необходимо.

Я думаю, обязательно что-нибудь сделаем. Тем более он играл за «Динамо». Может, летом что-нибудь устроим такого плана интересное», – сказал олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина.

Напомним, в июне 2022-го Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против клуба медиалиги «Амкал».