Терещенко об Овечкине: «Дай Бог, чтобы рекорд был побит в этом году. Саша – большой молодец»

Алексей Терещенко оценил результативность Александра Овечкина.

«Он большой молодец, мы все смотрим, наслаждаемся, что Саша забивает. Дай Бог, чтобы рекорд был побит в этом году, очень на это надеемся и верим», – сказал трехкратный чемпион мира по хоккею.

За 23 матча в сезоне НХЛ Овечкин набрал 30 (19+11) очков. 39-летний форвард ранее забросил 872-ю шайбу в карьере, до повторения рекорда Гретцки (894) остается 22 гола.