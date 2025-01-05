Терещенко об Овечкине: «Дай Бог, чтобы рекорд был побит в этом году. Саша – большой молодец»
Алексей Терещенко оценил результативность Александра Овечкина.
«Он большой молодец, мы все смотрим, наслаждаемся, что Саша забивает. Дай Бог, чтобы рекорд был побит в этом году, очень на это надеемся и верим», – сказал трехкратный чемпион мира по хоккею.
За 23 матча в сезоне НХЛ Овечкин набрал 30 (19+11) очков. 39-летний форвард ранее забросил 872-ю шайбу в карьере, до повторения рекорда Гретцки (894) остается 22 гола.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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