О′Делл о переходе в «Ак Барс»: «Главная причина – спортивные перспективы. Хочу выиграть Кубок Гагарина»

Эрик О′Делл рассказал, почему решил перейти в «Ак Барс» из «Динамо».

– Главная причина – это спортивные перспективы. Мне хочется выиграть кубок, я хочу стать обладателем Кубка Гагарина. И я вижу, что в этой команде у меня будут отличные шансы наконец-то стать чемпионом. Это главная цель. Выиграть Кубок в этом году. Я уже побеждал в Казани со сборной, так что это еще один сигнал.

– На ваш взгляд в Казани у вас будут лучшие шансы выиграть Кубок Гагарина?

– А почему нет? Понятное дело что любая команда так скажет, все хотят побеждать и настраиваются на самое высокое место в итоговой таблице. Все верят, что у них отличные шансы.

Но если смотреть объективно, то «Ак Барс» традиционно один из сильнейших клубов лиги, команда хорошо идет по сезону и сейчас. Мы должны показывать свою лучшую игру, такую, как например в игре против «Трактора» в конце года. И тогда результат обязательно придет, – сказал канадский форвард.