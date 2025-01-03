Гатиятулин после 3:1 с «Ладой»: «В завершении нам либо не хватало точности, либо вратарь соперника выручал. Броски должны переходить в качество»

Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Лады» (3:1).

– Хәерле кич, җанатарлар булышты (добрый вечер, болельщики нам помогли). Игры с «Ладой» всегда проходят в борьбе, соперник играл самоотверженно, с желанием.

Здорово сыграли вратари, но в нашей игре было много хороших отрезков, когда мы создавали много моментов. В завершении нам либо не хватало точности, либо вратарь соперника выручал. Но мы рады победе, важно, что начали так год и смогли порадовать болельщиков.

– Вы отметили слабую реализацию моментов сегодня, такая была и в игре с «Северсталью». Это какая-то психологическая проблема?

– Проблемы нет, но броски должны переходить в качество. Наверное, торопимся, либо последняя передача идет неточная. Это все выправляется через работу.

– С чем связано отсутствие Степана Фальковского сегодня?

– Он пришел утром с недомоганием, мы не стали рисковать, дали ему восстановиться.

– Почему не играет Никита Дыняк?

– Он получил повреждение еще до Нового года, пока восстанавливается. Возможно, сыграет в этой домашней серии.

– Даниил Журавлев сегодня играл седьмым защитником, Никита Евсеев был в третьей паре. Почему так решили?

– Пробуем разные ситуации, Никита играет уверенно, поэтому сегодня решили так. Но мы выходим в семь защитников, пары там бывают разные.

– Насколько близок дебют нападающего Эрика О’Делла?

– Он работает по индивидуальному графику, возможно, в ближайшие дни начнет тренироваться с командой. Ждем разрешения от докторов, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин.