Веренски побил рекорд Панарина в «Коламбусе» по очкам в первых 40 играх сезона
Зак Веренски превзошел достижение Артемия Панарина в «Коламбусе».
Защитник отметился двумя результативными передачами в матче против «Сент-Луиса» (6:4). Теперь на его счету 45 (12+33) очков в этом сезоне.
Веренски установил новый клубный рекорд «Коламбуса» по очкам в первых 40 матчах сезона. Прежний рекорд принадлежал форварду Артемию Панарину, набравшему 44 очка в первых 40 матчах сезона-2018/2019.
Стоит отметить, что форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко набрал 43 (17+26) очка за 40 матчей этого сезона.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Джеффа Свободы в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем