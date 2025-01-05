Веренски побил рекорд Панарина в «Коламбусе» по очкам в первых 40 играх сезона

Зак Веренски превзошел достижение Артемия Панарина в «Коламбусе».

Защитник отметился двумя результативными передачами в матче против «Сент-Луиса» (6:4). Теперь на его счету 45 (12+33) очков в этом сезоне.

Веренски установил новый клубный рекорд «Коламбуса» по очкам в первых 40 матчах сезона. Прежний рекорд принадлежал форварду Артемию Панарину, набравшему 44 очка в первых 40 матчах сезона-2018/2019.

Стоит отметить, что форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко набрал 43 (17+26) очка за 40 матчей этого сезона.