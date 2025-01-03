Бобровский и Панарин вошли в 1-ю сборную «Коламбуса» за 25 лет, Тютин и Годро – во 2-ю. Команда дебютировала в НХЛ в 2000 году
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.
Для «Блю Джекетс», дебютировавших в лиге в сезоне-2000/01, это символические сборные за всю историю команды.
В них вошли 3 россиянина – вратарь Сергей Бобровский (первая команда; выступал за «мундиров» с 2013 по 2019 годы), форвард Артемий Панарин (первая; с 2017 по 2019) и защитник Федор Тютин (вторая; с 2008 по 2016).
Первая команда «Коламбуса»
Нападающие: Кэм Эткинсон, Рик Нэш, Артемий Панарин;
Защитники: Сет Джонс, Зак Веренски;
Вратарь: Сергей Бобровский.
Вторая команда «Коламбуса»
Нападающие: Ник Фолиньо, Джонни Годро, Бун Дженнер;
Защитники: Дэвид Савар, Федор Тютин;
Вратарь: Стив Мэйсон.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
В пятницу лига назовет две лучшие шестерки «Флориды» за последние 25 лет.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий