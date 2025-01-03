Бобровский и Панарин вошли в 1-ю сборную «Коламбуса» за 25 лет, Тютин и Годро – во 2-ю. Команда дебютировала в НХЛ в 2000 году

Сергей Бобровский и Артемий Панарин вошли в 1-ю сборную «Коламбуса».

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.

Для «Блю Джекетс», дебютировавших в лиге в сезоне-2000/01, это символические сборные за всю историю команды.

В них вошли 3 россиянина – вратарь Сергей Бобровский (первая команда; выступал за «мундиров» с 2013 по 2019 годы), форвард Артемий Панарин (первая; с 2017 по 2019) и защитник Федор Тютин (вторая; с 2008 по 2016).

Первая команда «Коламбуса »

Нападающие: Кэм Эткинсон, Рик Нэш, Артемий Панарин ;

Защитники: Сет Джонс, Зак Веренски ;

Вратарь: Сергей Бобровский .

Вторая команда «Коламбуса»

Нападающие: Ник Фолиньо, Джонни Годро , Бун Дженнер;

Защитники: Дэвид Савар, Федор Тютин ;

Вратарь: Стив Мэйсон.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

В пятницу лига назовет две лучшие шестерки «Флориды» за последние 25 лет.