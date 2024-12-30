Шайфли, Далин, Веренски – звезды недели в НХЛ. Форвард «Виннипега» набрал 6 очков в 2 матчах

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой признан защитник «Коламбуса » Зак Веренски , набравший 7 (0+7) очков в 3 матчах.

Второй звездой стал защитник «Баффало » Расмус Далин , который отметился 7 (0+7) баллами в 3 играх.

Первой звездой назван нападающий «Виннипега » Марк Шайфли , записавший на свой счет 6 (4+2) очков в 2 матчах.