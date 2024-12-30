Шайфли, Далин, Веренски – звезды недели в НХЛ. Форвард «Виннипега» набрал 6 очков в 2 матчах
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой признан защитник «Коламбуса» Зак Веренски, набравший 7 (0+7) очков в 3 матчах.
Второй звездой стал защитник «Баффало» Расмус Далин, который отметился 7 (0+7) баллами в 3 играх.
Первой звездой назван нападающий «Виннипега» Марк Шайфли, записавший на свой счет 6 (4+2) очков в 2 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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