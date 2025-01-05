Овечкин о 872-м голе в НХЛ: «Мне повезло. Было несколько отскоков, вратарь промахнулся мимо шайбы»
Александр Овечкин рассказал о своей 872-й шайбе в регулярках НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забил гол в матче с «Рейнджерс» (7:4).
— Расскажите о том, как забили гол в ворота «Рейнджерс». Он был очень похож на то, как вы забросили свою знаменитую шайбу в падении в 2006 году.
— Надо сказать, что мне повезло. Там было несколько отскоков. И вратарь там тоже промахнулся мимо шайбы. Давайте скажем прямо: мне с этим повезло, — сказал Овечкин.
В 23 матчах текущего сезона на счету 39‑летнего россиянина 30 очков (19+11).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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