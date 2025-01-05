Средняя результативность Овечкина в этом сезоне НХЛ (0,83 гола за игру) на 0,23 шайбы выше, чем в карьере в целом (0,60)
Александр Овечкин ярко проводит текущий сезон.
Форвард «Вашингтона» забросил 19 шайб в 23 матчах нынешнего сезона НХЛ. Таким образом, россиянин в среднем забивает 0,83 гола за игру – это его лучший показатель в карьере.
При этом средняя результативность Овечкина во всех 1449 матчах в регулярных чемпионатах составляет 0,60 гола за игру.
Таким образом, показатель текущего сезона на 0,23 гола выше, чем средний показатель за всю карьеру нападающего.
Овечкин забил 872-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 22 шайбы
Овечкин вышел на 12-е место по очкам в регулярках НХЛ (1580), обойдя Рэя Бурка (1579). Лидер – Гретцки (2857)
Овечкин забил 133-й победный гол в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 2 шайбы
Опубликовал: Артём Стёпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем