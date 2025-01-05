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  • Средняя результативность Овечкина в этом сезоне НХЛ (0,83 гола за игру) на 0,23 шайбы выше, чем в карьере в целом (0,60)
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Средняя результативность Овечкина в этом сезоне НХЛ (0,83 гола за игру) на 0,23 шайбы выше, чем в карьере в целом (0,60)

Александр Овечкин ярко проводит текущий сезон.

Форвард «Вашингтона» забросил 19 шайб в 23 матчах нынешнего сезона НХЛ. Таким образом, россиянин в среднем забивает 0,83 гола за игру – это его лучший показатель в карьере. 

При этом средняя результативность Овечкина во всех 1449 матчах в регулярных чемпионатах составляет 0,60 гола за игру.

Таким образом, показатель текущего сезона на 0,23 гола выше, чем средний показатель за всю карьеру нападающего.

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Опубликовал: Артём Стёпин
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
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